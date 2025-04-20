Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русофобия Урганта настолько сильна, что он обрубает последние нити с нашей страной ©

Русофобия Урганта настолько сильна, что он обрубает последние нити с нашей страной ©

Иван, не помнящий родства. Иван Ургант получил от России всё: деньги, славу, признание, любовь публики, профессиональные награды.

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