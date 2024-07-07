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В США заявили, что поражение НАТО на Украине уже невозможно скрыть

В США заявили, что поражение НАТО на Украине уже невозможно скрыть

REUTERS/Alina Smutko Крах политики НАТО по Украине является очевидным, а Киев с союзниками не могут ничего предпринять для того, чтобы это скрыть, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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