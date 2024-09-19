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И отдохнуть, и пофестивалить: чем заняться в Крыму в бархатный сезон-2024

И отдохнуть, и пофестивалить: чем заняться в Крыму в бархатный сезон-2024

И отдохнуть, и пофестивалить: чем заняться в Крыму в бархатный сезон-2024Бархатный сезон отлично подходит для фотосессий на природеЛес в крымских горах уже примерил осеннюю палитру, а на Южном берегу второй раз за год цветет магнолия.

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