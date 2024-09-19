И отдохнуть, и пофестивалить: чем заняться в Крыму в бархатный сезон-2024

И отдохнуть, и пофестивалить: чем заняться в Крыму в бархатный сезон-2024Бархатный сезон отлично подходит для фотосессий на природеЛес в крымских горах уже примерил осеннюю палитру, а на Южном берегу второй раз за год цветет магнолия.