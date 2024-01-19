«Ведомости»: Российские птицеводы попросили власти о поддержке и льготах

Отраслевая ассоциация Росптицесоюз обратилась к Министерству сельского хозяйства, указав, что птицеводам России требуется помощь и поддержка властей страны для увеличения объемов производства куриного мяса и яиц.
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