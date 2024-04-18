Божья благодать: раскрыта загадка «заплакавшей» Богородицы в затопленном Оренбуржье Алиса БронскаяИконы начинают источать священное масло, когда Всевышний посылает верующим особое знамение, свидетельствующее о ниспосланной милости.
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