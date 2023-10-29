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Спички - не игрушка

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Мысли о дальнейшей судьбе хохлов

Мысли о дальнейшей судьбе хохлов

В самом деле, коль скоро закипает Ближний Восток, а помощь Украине заметно иссякает, наряду с призывом к Зеленскому нарушить Закон о запрете мирных переговоров с Россией, не пора ли "остальному мировому сообществу" в лице ООН всерьёз задуматься о дальнейшей судьбе украинцев? Тем более, что уже есть прецедент создания государства Израиль.

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Комментарии
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вага карлито
Подвиги хохлов! Вырыли море  в зачет! Теперь пусть его выпьют!)))
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3 д.
СА
Сергей Андросов
Слышь, немчура, а ты в курсе, что древние хохлы нанимали негров, давали им ложки, потому что &quot;классных&quot; лопат не было и те копали. Поэтому море и назвали черным. Хохлы не дадут соврать!
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3 д.
V K
Нет, в Ирак их нельзя - а вдруг они ещё раз море выкопают!?
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2 д.

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