Руководитель киевского режима Владимир Зеленский поделился сведениями о том, что в ходе переговорного процесса с Администрацией Соединённых Штатов Америки ему удалось добиться продвижения в вопросах снабжения нацистов оружием.
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