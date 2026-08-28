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Опрос: туляки поблагодарили Миляева за обновление города и решение проблем

Опрос: туляки поблагодарили Миляева за обновление города и решение проблем

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 29 августа отмечает день рождения: главе региона исполняется 51 год.

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