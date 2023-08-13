Русская весна

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Турецкое СМИ назвало дату встречи Путина и Эрдогана

Турецкое СМИ назвало дату встречи Путина и Эрдогана

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
гарант опять идет на поводу у Пердогана...😱
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12 час.
Вик Норд
Вы вникать то можете,в то что читаете?Это всё хотелки турков,именно те,что они пытаются выдать за свершившийся факт(так же как они орали что прогнули Путина по зерновой сделке)...,есть ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ договорённости о встрече,ФСЁ!Дальше будут договариваться,КОГДА,ГДЕ,и КТО к кому поедет,кстати не факт что следующая встреча низких сторон(люди-решалы,уполномоченные) состоится вообще.
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10 час.

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