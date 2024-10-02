РКЦ "Прогресс": пуск ракеты-носителя "Союз-5" перенесен на 2026 год

Новую ракету-носитель "Союз-5" впервые запустят в космос не в 2025, а в 2026 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замгендиректора — генерального конструктора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиля Ахметова.
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