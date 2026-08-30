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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин о пенальти «Спартака»: «Назначен правильно. Рука была отставлена, мяч в нее попал, и неважно, что с близкого расстояния»

Сергей Лапочкин поддержал решение Артема Чистякова назначить пенальти в пользу «Спартака» после игры полузащитника « Оренбурга » Руслана Куля рукой в своей штрафной.

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