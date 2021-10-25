Усатый-полосатый

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  • Горыныч
    У меня только трое сами пришли. 39 подобрал. Из них осталось семь. остальных пристроил в добрые руки. Крайнего, Гошку...Королева!
  • Горлова Анастасия
    Какой замечательный кот!Дневник домашнего...
  • Татьяна Чувьюрова
    Вот так они и приходят, Королевы. У меня таких три, также подобранные с улицы. Обожаю их.Королева!

Королева!

Королева!

Маруся была королевой. Царственная осанка, гордо поднятая голова, достоинство в каждом движении. И пусть её владениями был только небольшой подвал, разве это имеет значение? Королева должна быть образцом для подражания даже в маленьком королевстве.

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Элеонора Коган
Настоящая Королева!!!
Элеонора Коган
Она теперь дома!!!!
Элеонора Коган
Она теперь дома!!!!
Наталья Минина
Спасибо милый человек за доброе дело! Кошечка в надежных руках. Еще одна душа обрела дом и любящего хозяина.
Татьяна Чувьюрова
Вот так они и приходят, Королевы. У меня таких три, также подобранные с улицы. Обожаю их.
Горыныч
У меня только трое сами пришли. 39 подобрал. Из них осталось семь. остальных пристроил в добрые руки. Крайнего, Гошку, полтора месяца назад. И сразу нашёлся ему замена, месячный Тошка. Ветром валяло из стороны в сторону. За последние три недели набрал 350гр. Теперь уже 1150гр. против 500 в день находки. Уже и шёрстка лоснится, и рисунок проявился, удивительно симметричный. Окрас как у бенгала.

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