Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Не могут пройти фильтрацию в Шереметьево»: украинцы рискуют жизнью ради воссоединения с РФ

«Не могут пройти фильтрацию в Шереметьево»: украинцы рискуют жизнью ради воссоединения с РФ

Политнавигатор Некоторые жители Украины настолько хотят воссоединиться с Россией, что специально приезжают в населённые пункты у линии фронта, чтобы дождаться армии РФ.

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