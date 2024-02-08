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Газета.ру

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Посол Мешков: любая поставка оружия в зону конфликта – это "красная линия"

Посол Мешков: любая поставка оружия в зону конфликта – это "красная линия"

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж под гнетом критики западных стран продолжает заявлять о наращивании поставок вооружений Украине, при том что поставки вооружений в зону конфликтов запрещены международными договоренностями, и любая такая поставка рассматривается Москвой как "красная линия".

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