Посол Мешков: любая поставка оружия в зону конфликта – это "красная линия"

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж под гнетом критики западных стран продолжает заявлять о наращивании поставок вооружений Украине, при том что поставки вооружений в зону конфликтов запрещены международными договоренностями, и любая такая поставка рассматривается Москвой как "красная линия".