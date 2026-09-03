Петербурженка за 92 дня доехала на велосипеде до Китая

Жительница Санкт-Петербурга Мария Ос за 92 дня в одиночку добралась на велосипеде до границы Китая. Она выехала из города 1 июня, а 31 августа пересекла границу и продолжила путь к Шанхаю.
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