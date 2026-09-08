США подстрекают Европу к прямому конфликту с Россией, но делают вид, будто Вашингтон ни при чем. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Уже этой зимой!»...
- СБ Туск умоляет евро...
- Суматоха в Варшав...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым