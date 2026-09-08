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Дипломат: США подталкивают Европу к войне против РФ, рассчитывая поживиться

Дипломат: США подталкивают Европу к войне против РФ, рассчитывая поживиться

США подстрекают Европу к прямому конфликту с Россией, но делают вид, будто Вашингтон ни при чем. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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