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Контрафронт

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Сирия: Ожидается, что тысячи людей выйдут на митинг и марш в Кобани, провинция Алеппо, с 17:00...

Сирия: Ожидается, что тысячи людей выйдут на митинг и марш в Кобани, провинция Алеппо, с 17:00 (14:00 по Гринвичу) 13 сентября в честь похоронной процессии к Кладбищу мучеников заключенных, погибших в результате пожара накануне.

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