Сирия: Ожидается, что тысячи людей выйдут на митинг и марш в Кобани, провинция Алеппо, с 17:00 (14:00 по Гринвичу) 13 сентября в честь похоронной процессии к Кладбищу мучеников заключенных, погибших в результате пожара накануне.