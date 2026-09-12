Сирия: Ожидается, что тысячи людей выйдут на митинг и марш в Кобани, провинция Алеппо, с 17:00 (14:00 по Гринвичу) 13 сентября в честь похоронной процессии к Кладбищу мучеников заключенных, погибших в результате пожара накануне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым