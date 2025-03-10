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Царьград

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Прибавка к здоровью: россияне смогут вернуть за лечение 19 500 рублей

Прибавка к здоровью: россияне смогут вернуть за лечение 19 500 рублей

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил о максимуму в налоговом вычетеВ 2025 году россияне смогут получить налоговый вычет за лечение в размере 19 500 рублей, ранее она составляла 15 600 рублей.

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