Нож в живот. На Украине убит чеченский полевой командир «Зумсо»

На Украине убит чеченский полевой командир Хаважи Амаев («Зумсо») — воевал против России с 2003 года: Чечня, Сирия, затем на стороне ВСУ.
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