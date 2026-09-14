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Нож в живот. На Украине убит чеченский полевой командир «Зумсо»

Нож в живот. На Украине убит чеченский полевой командир «Зумсо»

На Украине убит чеченский полевой командир Хаважи Амаев («Зумсо») — воевал против России с 2003 года: Чечня, Сирия, затем на стороне ВСУ.

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