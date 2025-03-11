Из-за предстоящего потепления в Омске начали закрываться частные уличные катки. Уже прекратили работу площадки для катания в парках «Вокруг света» и на Кольцевой.
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Из-за предстоящего потепления в Омске начали закрываться частные уличные катки. Уже прекратили работу площадки для катания в парках «Вокруг света» и на Кольцевой.