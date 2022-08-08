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"Движения не будет": подробности дорожной обстановки в крупном районе города

"Движения не будет": подробности дорожной обстановки в крупном районе города

Как сообщили в администрации Владивостока, в крупном районе города будет ограничено движение в связи с прокладкой сетей холодного водоснабжения.

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