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ООН не ответила, почему считает СВО агрессией, а действия Израиля — операцией

ООН не ответила, почему считает СВО агрессией, а действия Израиля — операцией

Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Моника Грейли не смогла объяснить, почему в отношении России применяют формулировку «агрессия против Украины», а действия Израиля в Газе называют «операцией».

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sorsw
Почему, почему.  Потому...
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