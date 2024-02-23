ООН не ответила, почему считает СВО агрессией, а действия Израиля — операцией

Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Моника Грейли не смогла объяснить, почему в отношении России применяют формулировку «агрессия против Украины», а действия Израиля в Газе называют «операцией».
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