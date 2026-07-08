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Легенда сборной Бразилии: «Если бы я увидел Анчелотти, я бы послал его *****. Пусть ******** в Италию»

Легенда сборной Бразилии: «Если бы я увидел Анчелотти, я бы послал его *****. Пусть ******** в Италию»

Четырехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Ромарио обрушился с критикой на тренера Карло Анчелотти и призвал к его отставке после вылета из чемпионата мира в 1/16 финала от Норвегии (1:2).

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