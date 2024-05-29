ЕС не утвердил направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что одобрили его предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов России на закупки оружия для Украины.