Собака выжила три года под землей: удивительное спасение в Брянской области

В Брянской области волонтеры спасли собаку, проведшую три года под землей после падения в яму. Животное пережило сильный стресс, но невероятным образом сохранило жизнь, напугавшись окружающего мира после долгого заточения.
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