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За звание лучшего пожарного года поборолись 10 столичных профессионалов

За звание лучшего пожарного года поборолись 10 столичных профессионалов

За звание лучшего пожарного 2024 года поборолись 10 столичных профессионалов. Они участвовали в финале ежегодного городского конкурса «Московские мастера», который состоялся 4 июня на учебной базе Департамента ГОЧСиПБ в Апаринках.

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