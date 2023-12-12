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В США указали на важность защиты собственных границ вместо помощи Украине

В США указали на важность защиты собственных границ вместо помощи Украине

Соединенные Штаты должны при выделении помощи Украине учитывать прежде всего интересы собственной безопасности, заявил 11 декабря спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Майк Джонсон в интервью The Wall Street Journal в преддверии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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