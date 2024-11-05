Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Специалисты авиацентра постоянно повышают квалификацию Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что с начала года пилоты санитарных вертолетов Московского авиацентра эвакуировали более 300 пострадавших и больных.
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