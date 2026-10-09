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Владимирские новости

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Дело о кражах на 56 тысяч рублей во Владимирской области передано в суд

Дело о кражах на 56 тысяч рублей во Владимирской области передано в суд

Мужчина, ранее уже судимый, похитил из магазинов города продукты, алкоголь и предметы гигиены на сумму почти 56 тысяч рублей, похищенное продавал дешевле.

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