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Инвестиции Магнитки в экологические программы превысят в 2024 году 20 миллиардов рублей

Инвестиции Магнитки в экологические программы превысят в 2024 году 20 миллиардов рублей

Группа ММК в 2024 году направит на экологию свыше 20 миллиардов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК принята и реализуется Экологическая программа Группы ПАО «ММК» на 2024 год.

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