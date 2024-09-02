Инвестиции Магнитки в экологические программы превысят в 2024 году 20 миллиардов рублей

Группа ММК в 2024 году направит на экологию свыше 20 миллиардов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК принята и реализуется Экологическая программа Группы ПАО «ММК» на 2024 год.