Украинские военные минируют кровати в селах Запорожской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют кровати в селах Запорожской области. Такого рода взрывное устройство обнаружили под кроватью в одном из домов в Никольском, рассказал 13 октября стрелок 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Майорчик.