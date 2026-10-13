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ИА Регнум

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Украинские военные минируют кровати в селах Запорожской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют кровати в селах Запорожской области. Такого рода взрывное устройство обнаружили под кроватью в одном из домов в Никольском, рассказал 13 октября стрелок 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Майорчик.

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