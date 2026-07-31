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Наш потерянный мир

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ВГА: ВСУ испытывают сложности с логистикой и ротацией в Харьковской области

ВГА: ВСУ испытывают сложности с логистикой и ротацией в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил Украины в Харьковской области испытывают сложности с логистикой и ротацией из-за российских FPV-дронов, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

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