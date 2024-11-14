Разведчик-сапер Алиев, в одиночку отбивавший атаки ВСУ, предлагал им сдаться

Разведчик-сапер ВС РФ Закарья Алиев, который в течение трех недель в одиночку отражал атаки боевиков армии киевского режима на опорный пункт, рассказал РИА Новости о том, как предлагал украинским солдатам сдаться.
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