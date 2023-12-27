«Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер доложил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что 23 декабря удалось побить суточный рекорд транспортировки газа в Китайскую Народную Республику (КНР).
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