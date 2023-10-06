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Выгонял с ребенком из дома, изменял с проститутками: бывшая Стаса Старовойтова рассказала о разводе

Выгонял с ребенком из дома, изменял с проститутками: бывшая Стаса Старовойтова рассказала о разводе

Стас Старовойтов дважды пытался устроить семейную жизнь, но безуспешно. Комик жестоко высмеивал своих бывших партнерш на публике, и его последняя жена решила раскрыть все, что она пережила в браке и после него.

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