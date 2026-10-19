Рынок онлайн-торговли в последние годы напоминает разгоняющийся состав: в России он прибавляет от 22% до 37% ежегодно, тогда как мировая динамика скромнее — от 6% до 9,7%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Реальная компенса...
- SI Почему советский ...
- SI Почему советский ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым