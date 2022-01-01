Полицейский Дед Мороз поздравил участников дорожного движения в Мордовии

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» совместно с представителями Ковылкинского отделения автошколы «Саранский Дом науки и техники» при поддержке молодежного объединения «Молодая гвардия» и МБУ «Центр культуры Ковылкинского района» организовали ряд мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма.