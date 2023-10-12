В посёлке Грамотеино после капитального ремонта сдали второй корпус школы №37

В военно-историческом музее, основанном порядка 35 лет назад, теперь, помимо экспонатов Великой Отечественной и историй участников, можно будет увидеть и узнать больше о местах сражений 303 стрелковой дивизии.
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