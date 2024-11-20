Акционеры решат вопрос о докапитализации «Сегежи» на сумму до 101 млрд рублей

Совет директоров лесопромышленного холдинга «Сегежа» (контролируется АФК «Система») в среду, 20 ноября, объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о допэмиссии акций на сумму до 101 млрд рублей (по 1,8 рублей за одну бумагу), которое состоится 26 декабря, следует из сообщения эмитента.
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