Акционеры решат вопрос о докапитализации «Сегежи» на сумму до 101 млрд рублей

Совет директоров лесопромышленного холдинга «Сегежа» (контролируется АФК «Система») в среду, 20 ноября, объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о допэмиссии акций на сумму до 101 млрд рублей (по 1,8 рублей за одну бумагу), которое состоится 26 декабря, следует из сообщения эмитента.