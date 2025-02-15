Трамп заявил о попытках прессы США поссорить его с Маском

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 февраля, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что американские СМИ пытаются рассорить его с миллиардером, главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Соединенных Штатов Илоном Маском.
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