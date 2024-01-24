При взрыве газа в Томмоте пострадали четыре человека

В результате инцидента с выбросом бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме в городе Томмот в Якутии пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в своем Telegram-канале.
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