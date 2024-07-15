В Вашингтоне признали, что господство США терпит крах Формирование многополярного миропорядка постепенно приводит к тому, что господство США терпит крах.
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В Вашингтоне признали, что господство США терпит крах Формирование многополярного миропорядка постепенно приводит к тому, что господство США терпит крах.
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