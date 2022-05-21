Искренне мой творожно-клубничный чизкейк

Хочу поделиться рецептом на Конкурс "Искренне мой нежнейший творожно-клубничного чизкейк". Воздушное творожное суфле, обладающее нежным клубничным вкусом, песочная корзинка и свежая клубника - все это имеет потрясающий вкус и просто тает во рту.