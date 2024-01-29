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Четверо штурмовиков "Востока" захватили шесть опорников ВСУ за 45 минут

Четверо штурмовиков "Востока" захватили шесть опорников ВСУ за 45 минут

Бойцы Вооруженных мил России одним броском захватили позиции противника, обратив в бегство почти 200 военнослужащих противникаВсего 45 минут понадобилось группе из четверых штурмовиков русской армии, чтобы захватить шесть опорных пунктов ВСУ на запорожском участке южнодонецкого фронта.

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