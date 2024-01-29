Бойцы Вооруженных мил России одним броском захватили позиции противника, обратив в бегство почти 200 военнослужащих противникаВсего 45 минут понадобилось группе из четверых штурмовиков русской армии, чтобы захватить шесть опорных пунктов ВСУ на запорожском участке южнодонецкого фронта.