Бойцы Вооруженных мил России одним броском захватили позиции противника, обратив в бегство почти 200 военнослужащих противникаВсего 45 минут понадобилось группе из четверых штурмовиков русской армии, чтобы захватить шесть опорных пунктов ВСУ на запорожском участке южнодонецкого фронта.
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