Clearstream предупредил инвесторов о рисках участия в выкупе активов россиян

Международный депозитарий Clearstream предупредил инвесторов о рисках для активов, который влечет за собой участие в выкупе заблокированных ценных бумаг у российских инвесторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение депозитария, датированное 17 апреля.
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