Трамп опубликовал мем, высмеивающий схему финансирования Киева Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал 10 декабря картинку-мем, разоблачающий и высмеивающий коррупционную схему финансирования Киева действующим главой государства Джозефом Байденом и его семьёй, в своей соцсети Truth Social.
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