В Омске отменяют введенные на днях изменения в схему организации движения при съезде с метромоста. В мэрии признали их нецелесообразными.
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В Омске отменяют введенные на днях изменения в схему организации движения при съезде с метромоста. В мэрии признали их нецелесообразными.