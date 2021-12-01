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Шульман рассказала о порядке введения закона о QR-кодах в России

Шульман рассказала о порядке введения закона о QR-кодах в России

Екатерина Шульман рассказала о процедуре введения законопроекта о QR-кодах. По ее словам, в настоящее время осуществляется стандартная процедура «путешествия» законопроекта по региональным заксобраниям, передает Общественная служба новостей.

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