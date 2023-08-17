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Крис Пол о переходе в «Уорриорз»: «Просто безумие, как устроена жизнь. Хочу собраться вместе и посмотреть, как будет выглядеть наша игра»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол поделился, что больше всего рад попробовать себя в игре со своими новыми звездными партнерами по команде.

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