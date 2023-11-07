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Мировое обозрение

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127 британских компаний признались в нарушении антироссийских санкций

127 британских компаний признались в нарушении антироссийских санкций

Издание Financial Times со ссылкой на запрос, поданный партнером юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин в Минфин, сообщило, что более 120 британских компаний проинформировали правительство Великобритании о нарушении антироссийских санкций.

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